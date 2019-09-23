В Николаеве курс доллара упал до уровня июня 2016 года

В Николаеве, по состоянию на утро понедельника, 23 сентября, курс доллара снизился и составляет около 24 гривен.

Об этом свидетельствуют данные обменников в центре города, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Сейчас курс доллара в банках Николаева колеблется от 24,15 до 24,45 гривен, а евро – от 26,40 до 26,95 гривен.

В то же время в пунктах обмена валют, доллар можно купить от 24,15 гривен до 24,35 гривен.

Что касается евро, то эту валюту можно купить от 26,60 до 26,90 гривен.

Стоит отметить, что последний раз курс доллара снижался до такой суммы в 2016 году. В среднем за год он составил 25,55 гривен, а в конце июня 2016 года составлял 24,55 гривен.

Ранее сообщалось, что на фоне введения военного положения в николаевских банках и обменниках подорожала валюта.