Испанская полиция задержала девять сторонников независимости Каталонии, обвинив их в подготовке терактов

Испанская полиция в понедельник, 23 сентября, задержала девять сторонников независимости Каталонии, которые, по данным правоохранителей, могли планировать насильственные действия. Они считают, что задержанные собирали материалы для изготовления взрывчатки.

Об этом сообщает DW.

Проведенная в провинции Барселона спецоперация была организована в рамках расследования о деятельности так называемых комитетов в защиту республики (CDR), которые выступают за независимость Каталонии от Испании.

В прошлом эта организация устраивала протестные акции, во время которых активистами блокировались автодороги и железнодорожные пути. В общем полицией в понедельник было проведено 10 обысков, в ходе которых были изъяты материли, которые могут быть использованы для изготовления взрывчатки.

По данным прокуроров Национального суда Испании, в компетенцию которого, в частности, относится рассмотрение дел, имеющих отношение к терроризму, представители CDR могли готовить акты насилия во время празднования 1 октября годовщины незаконного референдума об отделении Каталонии от Испании. Рейды были призваны собрать доказательства того, что CDR «осуществляли подготовку к террористическим актам, имеющие отношение к их сепаратистских замыслов», цитирует агентство AP.

В CDR взамен заявили, что обыски имеют целью заставить их «замолчать», и призвали к акциям протеста против «репрессий», которые осуществляет Мадрид. В городе Сабадель более сотни человек собрались на месте одного из обысков и выкрикивали оскорбления в адрес представителей полиции.

Ранее сообщалось, что в Барселоне в День Каталонии на улицы вышло около 600 тысяч демонстрантов.

Напомним, в 2017 году в Каталонии прошел запрещенный центральными властями Испании референдум о независимости. Несмотря на запрет, в нем приняли участие около 2,3 миллиона человек или около 42,3% от общего числа избирателей. Заявленный каталонским правительством результат - 90,18% голосовавших ответили утвердительно на вопрос «Вы хотите, чтобы Каталония стала независимым государством в форме республики?».

10 октября президент Каталонии Пучдемон подписал декларацию о провозглашении независимости Каталонии в одностороннем порядке, подчеркнув, что автономия получила мандат от народа, чтобы стать независимым государством. Вместе с тем он призвал региональный парламент отложить объявление независимости, чтобы добиться «деэскалации напряженности» и начать диалог с Мадридом.

После чего Испанский кабинет министров решил распустить правительство и парламент Каталонии. Конституционный суд Испании отменил одностороннюю декларацию независимости Каталонии, принятой парламентом автономии 27 октября.

Под арестом также находятся семь членов отстраненного правительства Каталонии. Их обвиняют в мятеже, неповиновении правительству, злоупотреблении государственными средствами.