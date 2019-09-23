Разыскиваемого за нападение на экс-нардепа Найема задержали

Один из нападавших на экс-нардепа Мустафа Найем Магомед-Амин Саитов, которого разыскивает полиция, находится в Украине.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил адвокат Маси Найем

«По моей информации, Саитов Магомед, который ударил моего брата 30 апреля 2018, уже находится в Украине. 18 февраля 2019, через 10 месяцев после нападения, нам официально стало известно, что Саитова Магомед наконец есть в учете Генерального секретариата МОУП-Интерпол с «красной» карточкой, то есть с целью ареста и последующей экстрадиции в Украину», - написал Найем.

«Как он пересек границу Украины - загадка. Как и то, почему молчит полиция и прокуратура», - добавил адвокат.

Позже Найем написал, что Саитова уже задержали и готовятся избрать ему меру пресечения.

«Напавший на моего брата, Саитов Магомед-Амин, сейчас находится в Украине. Его схватили и сегодня в 18:00 будет судебное заседание по ходатайству прокуратуры города Киева о применении ранее избранной меры пресечения в виде содержания под стражей. Адрес суда: Дегтяревская, 31а. Судья Циктич Виталий Михайлович», - сообщил Найем.

В пресс-службе Нацполиции «Украинской правде» подтвердили факт задержания Саитова. Также факт применения меры пресечения подтвердили в прокуратуре Киева.

- Он был задержан вчера, находится в изоляторе временного содержания, сегодня Шевченковский районный суд применит меру пресечения. Досудебное расследование в этом криминального производства завершено. Обвинительный акт по согласованию с прокуратурой направлено в суд, сказал спикера полиции Ярослав Тракало.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 30 апреля 2018 года на народного депутата Мустафу Найема в центре Киева в результате конфликта на дороге напали неизвестные.

Отметим, мужчина, который при нападении в Киеве на народного депутата от БПП Мустафу Найема сломал ему челюсть, покинул территорию Украины спустя 2 часа после инцидента.