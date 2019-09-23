В Киеве СБУ разоблачила конвертцентр, который «отмывал» миллиард гривен в год

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Служба безопасности Украины прекратила деятельность мощного конвертационного центра с общим объемом более 1 миллиарда гривен в год.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Группа дельцов организовала противоправный бизнес, который действовал с 2017 года. Злоумышленники по заказу "клиентов" осуществляли финансовые операции с использованием ряда фиктивных предприятий для незаконного обналичивания средств с целью уклонения от налоговой нагрузки и вывода денег в "теневой" сектор экономики», - говорится в сообщении.

Среди заказчиков противоправных услуг были представители коммерческих структур реального сектора экономики Киевской области и ряд государственных предприятий. 

Во время обысков в Киеве в офисах, автомобилях и по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли более 130 печатей фиктивных коммерческих структур, госпредприятий и более чем 4 миллиона наличных в различных валютах в гривневом эквиваленте. 

Также обнаружили учредительные, регистрационные документы и печати "оффшорных" компаний, которые использовали для вывода средств за рубеж, компьютеры, электронные ключи и носители информации, содержащие финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, подтверждающую противоправную деятельность.

По данному факту возбуждено производство по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК. Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее СБУ разоблачила нелегальный конвертационный центр, который использовали для минимизации налогов.

Роман Свиридов

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