В суде по делу об убийстве женщины на Аляудском спуске заслушали свидетельницу, с которой фигуранты также договаривались о встрече

Фото из архива В понедельник, 23 сентября, в Центральном районном суде Николаева заслушали показания свидетеля по делу об убийстве женщины Аляудском спуске.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

В судебном заседании свои показания дала свидетель - администратор одного из магазинов одежды в центре Николаева. По ее словам, обвиняемый Вацман познакомился с ней в социальной сети в конце июля 2018 и договорился о встрече.

Уже на следующий день он и другие фигуранты дела прибыли в магазин, где работает девушка. После непродолжительного разговора Вацман предложил встретиться вечером, после завершения рабочего дня, однако девушка впоследствии не ответила на телефонные звонки от обвиняемого и встреча не состоялась. Уже через несколько дней последняя узнала об убийстве.

Также судом решен вопрос продления сроков мер в отношении обвиняемых, в том числе 19-летней Семериковой продлен срок круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета, двум другим обвиняемым продлены сроки содержания под стражей до 21 ноября.

Отметим, что ранее в судебном заседании было показано видео с камер наблюдения того магазина, на котором зафиксировано, как днем 31 июля Вацман общался со свидетельницей в магазине по месту ее работы. И в ночь с 31 июля на 1 августа как раз и произошло убийство другой женщины.

Как известно, ночью 1 августа 2018 года в Ингульском районе Николаева до смерти побили женщину. Позже оперативники управления уголовного розыска задержали в Одессе трех человек, причастных к убийству женщины на Аляудском спуске. Полицейские установили, что троица одесситов – два парня 22-х и 19-и лет, а также девушка 19-и лет, подыскивали потенциальных жертв на сайтах знакомств для того, чтобы потом во время встречи их ограбить. Одесситы сначала били женщину ручными арматурными ножницами, потом забрали золотые украшения, часы, телефон, другие личные вещи и скрылись.

Напомним, что ранее в суде уже показали видеозапись с обыска дома у фигурантки по делу об убийстве женщины на Аляудском спуске, а также видео следственного эксперимента с Вацманом. Кроме того, на одном из заседаний были показаны в заседании видео с камер наблюдения АЗС и магазина одежды.

Также в ходе одного из заседаний показали видео допроса обвиняемой Семериковой, на котором она рассказывала, что ее парень якобы пытался остановить нападавшего.