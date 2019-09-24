Преступник, который сбежал из колонии на Николаевщине, попал в тюрьму из-за убийства гадалки – ему не понравилось ее предсказание

Владимир Касап, который сбежал из Вознесенской исправительной колонии, получил тюремный срок за убийство гадалки.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из соответствующего приговора.

Как известно, Владимир Касап сбежал из колонии вечером 22 сентября. Полиция и управление по вопросам исполнения наказаний продолжают его поиски и просят сообщать граждан информацию о его возможном местонахождении.

Согласно судебным материалам, Владимир Касап совершил убийство в начале июня 2016 года. Он пришел днем к гадалке. В суде он пояснил, что когда женщина гадала ему на картах, то начала говорить неприятные вещи о его семье и детях. Это его очень разозлило. Когда гадалка по окончанию сеанса ушла в другую комнату, то он направился следом за ней, обхватил рукой ее горло и начал душить. В какой-то момент они оба упали, и он услышал хруст.

Убедившись, что женщина умерла, примерно через полчаса он обмотал ее тело леской и завернул в ковер. Потом он погрузил труп на тачку и вывез в подсобное помещение.

В суде он признал свою вину и получил за это убийство восемь лет лишения свободы.

Напомним, как на Николаевщине парень забил до смерти свою сожительницу-гадалку.