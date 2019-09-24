В центре Николаева неизвестные разбили стеклянную перегородку на остановке

В Николаеве неизвестные разбили стекло на остановке общественного транспорта в районе пересечения проспекта Ценрального и улицы Московская.

Об этом сообщила в Facebook Яна Новохатько, опубликовав соответствующие фото инцидента.

Напомним, что это не первый случай подобного вандализма. Так, в ночь на 17 августа вандалы разрисовали троллейбусную остановку на углу Центрального проспекта и улицы Фалеевской. Мэр Николаева Александр Сенкевич обещал 5 тысяч гривен за информацию о вандалах. Позже этих вандалов удалось найти.

А до этого подобную стеклянную остановку разбивали в микрорайоне Кульбакино.