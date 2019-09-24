Водитель груженной фуры «Софиевского гранкарьера», директором которого был нардеп Негулевский, отказался заезжать на весовой комплекс

В Баштанском районе утром 24 сентября несколько водителей грузовых автомобилей отказались заезжать на пункт прохождения габаритно-весового контроля.

Об этом сообщается на Facebook-странице управления «Укртрансбезопасности в Николаевской области.

«Сегодня же утром перед пунктом ГВК остановилось несколько грузовых автомобилей, перевозивших зерно, и один грузовик со щебнем, указан вес которой по накладной на груз соответствует норме, однако водитель отказывается от заезда на весы, как и водители зерновозов. Сейчас все указанные автомобили стоят на обочине перед пунктом ГВК, инспекторы проводят разъяснительную работу о необходимости пройти процедуру взвешивания транспортных средств согласно требованиям действующего законодательства. Ждем», – говорится в сообщении

На запечатленном на фото седельном тягаче размещена коммерческая маркировка фирмы «Софиевский гранитный карьер». Как известно, владельцем ООО «София – Гранит» является действующий нардеп-мажоритарщик от «Слуги народа» Игорь Негулевский. Он же возглавлял это предприятие до избрания в Верховную Раду.

Также добавим, что буквально вчера на Fecebook Негулевский опубликовал свое фото на пункте ГВК, подписав «Баштанка может спать спокойно, перегруз сегодня точно не пройдут».

Напомним, как в Южноукраинске установили ГВК из-за «Дорлидера», который возит щебень с существенным перевесом.