СБУ задержала жительницу Николаевщины за переправку проституток в московские бордели – ей в этом помогали российские силовики

Жительница Николаевской области под «патронатом» российских правоохранителей переправляла девушек в РФ для оказания интимных услуг.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Оперативники спецслужбы установили, что украинка, которая с 2013 года проживает в Москве, организовала подбор и переправку через границу женщин для «работы» в сфере предоставления интимных услуг на территории России. Женщина подбирала украинок из разных областей через объявления в сети интернет и через своих сообщников «трудоустройствала» девушек в московские бордели.

Правоохранители задержали злоумышленницу в Сумской области на международном автомобильном пункте пропуска «Бачевск» при попытке переправки через границу трех жительниц Кировоградщины.

Сейчас в рамках уголовного производства, открытого по части 1 статьи 149 («Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека») Уголовного кодекса Украины, задержанной объявлено о подозрении. Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств дела и других лиц, причастных к торговле людьми.

Операция проводилась сотрудниками УСБУ в Кировоградской области совместно с Нацполициею и при участии Сумского пограничного отряда Восточного регионального управления ГПСУ под процессуальным руководством прокуратуры Кировоградской области.

Напомним, что николаевские правоохранители перекрыли международный канал по продаже украинок за границу, которым занимался 34-летний николаевец - школьный учитель хореографии.