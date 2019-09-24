Польская прокуратура подозревает в отмывании денег экс-жену Князева, которую остановили на польской границе с крупной суммой валюты, - СМИ

Окружная прокуратура Замостья подтвердила факт задержания на границе трех украинцев с 500 тысяч евро наличными.

Об этом заявил представитель окружной прокуратуры Замостья Артур Шикула, передает ZAXID.NET.

По его словам, 21 сентября на границе в пункте пропуска «Гребенне — Рава-Русская» были задержаны трое граждан Украины и один гражданин Хорватии, которые пытались ввезти в Польшу без декларирования 500 тыс. евро.

Представитель польской прокуратуры отметил, что задержанные подозреваются «в отмывании грязных денег». Следствие по данному делу ведет окружная прокуратура Замостья. В интересах следствия фамилии задержанных не разглашаются.

Между тем СМИ стало известно о том, что среди задержанных оказалась бывшая супруга главы Национальной полиции Украины Виктория Князева.

Ранее сам глава Нацполиции Князев рассказал, почему на польской границе был остановлен автомобиль с его бывшей супругой.