ГБР сообщило о подозрении экс-нардепу Микитасю - ему вменяют хулиганство во время предвыборной кампании

Государственное бюро расследований 24 сентября сообщило о подозрении бывшему депутату Верховной Рады Максиму Микитасю.

Об этом говорится в телеграм-канале директора Бюро Романа Трубы.

«Помните историю, как в июле этого года народный избранник ворвался на заседание поселкового совета на Черниговщине. Тогда ГБР зарегистрировало производство по факту хулиганских действий. Сегодня бывшему депутату сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины», - написал Труба.

Экс-депутату может грозить штраф в размере 500-1000 необлагаемых минимумов доходов граждан; арест на срок до шести месяцев; или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Речь идет о конфликте в поселке Любеч, который произошел 5 июля 2019 года между Микитасем и председателем местной громады Сергеем Пинчуком.

На видео, снятом в помещении поселкового совета, видно, что Микитась ругался c Пинчуком и грозил ему тюрьмой. Перепалка продлолжалась некоторое время, после чего Пинчук взял телефон и позвонил в полицию. Затем Микитась отобрал у него мобильный телефон и бросил его об стену.

Отметим, что Микитась баллотировался и прошел в Раду самовыдвиженцем по одномандатному избирательному округу № 206 (Черниговская область).

Напомним, ГБР открыло производство по факту событий 2 мая в Одессе – предполагают, что экс-спикер ВР Парубий координировал массовые беспорядки.