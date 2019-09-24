В Новом Буге возле ж/д станции обнаружили труп мужчины – им оказался пропавший без вести адвокат

Фото: Александр Рудоманов Во вторник, 24 сентября, полицейские возле железнодорожной станции Новый Буг обнаружили труп мужчины.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Им оказался без вести пропавший адвокат. Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа и эксперт. В дальнейшем для установления причины смерти мужчины его тело будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Все обстоятельства смерти мужчины будут выяснять следователи в рамках расследования уголовного производства, начатого по части 1 статьи 115 Уголовного Кодекса Украины «Умышленное убийство».