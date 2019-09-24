В Новом Буге возле ж/д станции обнаружили труп мужчины – им оказался пропавший без вести адвокат

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Фото: Александр Рудоманов
Во вторник, 24 сентября, полицейские возле железнодорожной станции Новый Буг обнаружили труп мужчины.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Им оказался без вести пропавший адвокат. Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа и эксперт. В дальнейшем для установления причины смерти мужчины его тело будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Все обстоятельства смерти мужчины будут выяснять следователи в рамках расследования уголовного производства, начатого по части 1 статьи 115 Уголовного Кодекса Украины «Умышленное убийство».

Напомним, ранее сообщалось, что 6 мая ушел из дома и исчез николаевец Сергей Фартушняк. Он был детским хирургом, работал в семейной амбулатории №5 ЦПМСП №1 на проспекте Богоявленском, 6. На форумах о нем отзывались как о хорошем враче. 

9 июля на территории бывшего комбината строительных материалов в микрорайоне Варваровка были найдены останки человеческого скелета. Тогда стало известно, что эти останки могут принадлежать Фартушняку. 

Виолетта Чех

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