Николаевский фермер стал стрелять по киевским ворам, пытавшимся попасть в его дом

В Кривоозерском районе Николаевщины утром 23 сентября местный фермер открыл стрельбу, чтобы отогнать воров от своего дома.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Около 5:50 в полицию Кривоозерского района позвонил местный житель и сообщил, что несколько минут назад вынужден был применить зарегистрированное оружие, чтобы отогнать от своего дома воров.

Мужчина рассказал, что проснулся, когда понял, что кто-то шарит у дверей, поэтому взял пистолет и пошел на звук. Посмотрев в окно на улицу, он увидел двух неизвестных в масках с отмычками и другим принадлежностями в руках, злоумышленники пытались взломать замок. Застав их врасплох, хозяин начал стрелять, а те – бежать. Один из преступников бросился к автомобилю такси, которое ожидало своих пассажиров, другой скрылся в неизвестном направлении.

Получив данные автомобиля, полицейские в течение нескольких минут вычислили примерное направление движения беглецов и вскоре догнали и задержали авто со злоумышленником.

Уже в отделении полиции 28-летний вор-киевлянин признался, что приехал вместе с товарищем на такси из столицы в Кривоозерский район специально для того, чтобы украсть из дома фермера деньги, которые тот накануне получил. В автомобиле полицейские изъяли одежду и принадлежности, с помощью которых преступники пытались проникнуть в дом.

Задержанному сообщили о подозрении в покушении на кражу, ему грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет. Также полицейские принимают меры для задержания второго фигуранта дела.

Напомним, что ранее в Кривом Озере неизвестные проникли в дом предпринимателя и украли сумку с крупной суммой денег.