В Николаеве военнослужащий отказался пройти тест на наркотики и его оштрафовали

В Николаеве Ленинский районный суд оштрафовал на 3 тысячи 655 гривен 33-летнего военнослужащего, который отказался пройти тест на наркотики.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Военнослужащий А. 22 июля для прохождения осмотра прибыл в Николаевский областной наркологический диспансер. При этом он отказался от прохождения освидетельствования на состояние наркотического опьянения.

Суд исследовал протокол об административном правонарушении и выписку из медицинской карты, согласно которой военнослужащий отказался от медицинского освидетельствования. Суд пришел к выводу, что действия А. содержат состав административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 172-20 Кодекса Украины об административных правонарушениях – отказ военнослужащего от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического или другого опьянения в условиях особого периода.

По результатам рассмотрения постановления суд наложил на него штраф. Постановление суда еще не вступило в законную силу.

Напомним, что ранее николаевские патрульные задержали двоих «закладчиков».