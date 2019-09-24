ГПУ провела следственные действия в николаевской налоговой – подозревают, что ряд фирм уклонялись от уплаты налогов

Во вторник, 24 сентября, в здании Главного управления Государственной налоговой службы в Николаевской области сотрудники Департамента внутренней безопасности ГФС под процессуальным руководством Генпрокуратуры провели следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по факту уклонения от уплаты налогов рядом предприятий.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из собственных источников в ГПУ.

По словам собеседника издания, речь идет о предприятиях, которые, действуя на территории всей Украины, подозреваются в уклонении от уплаты налогов.

Дмитрий Прокофьев В комментарии «Преступности.НЕТ» и.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Николаевской области Дмитрий Прокофьев подтвердил факт проведения следственных действий, однако отметил, что ни один из сотрудников областного управления не является фигурантом в данном уголовном производстве.

- Да, действительно, сегодня в здании нашего управления проводились следственные действия. Мы со своей стороны предоставили на требование правоохранителей все необходимые документы. Важно отметить, что ни один из сотрудников николаевской налоговой не является фигурантом данного уголовного производства, - отметил Дмитрий Прокофьев.

Также, по его словам, речь идет об уголовном производстве, которое было открыто еще в 2017 году.

- Я не имею права раскрывать детали данного дела, могу лишь сказать, что уголовное производство было открыто еще в 2017 году. А действия, которые следствие проверяет на предмет законности, происходили в 2018 – начале 2019 года. Что касается нас, то сотрудники Главного управления Государственной налоговой службы в Николаевской области еще тогда провели всю необходимую отработку указанных предприятий с целью недопущения ими нарушения действующего налогового законодательства. Следственные действия никак не повлияли на штатную работу управления, - резюмировал Прокофьев.

Напомним, ранее Дмитрий Прокофьев прокомментировал ревизию, которая проводилась в ресторане «Ришелье», и ответил на претензии владельца заведения, депутата Николаевского городского совета Алексея Лепишева.