В Николаеве суд лишил прав пьяного водителя, который выехал на машине на Херсонское кольцо

В Николаеве Ленинский районный суд лишил на год водительских прав и оштрафовал на 10,2 тысячи гривен мужчину, который управлял автомобилем «Ford Cougar», находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом говорится в постановлении суда от 17 сентября 2019 года.

В 00:55 9 июля на перекрестке проспекта Богоявленского и Херсонского шоссе водитель «Ford Cougar» вылетел на дорожное кольцо. Когда патрульные прибыли на место аварии, они обнаружили, что у водителя были явные признаки опьянения: запах алкоголя изо рта, нарушение речи, неустойчивая походка. От прохождения теста на алкоголь водитель «Ford Cougar» отказался и стал заявлять, что он попал в ДТП из-за технических проблем, а за рулем якобы был его брат, который поехал за эвакуатором.

Его слова опровергают два свидетеля. Водитель автомобиля «Mercedes» стал очевидцем ДТП, решил, что возможно водителю стало плохо и нужна помощь. Он подошел к «Ford», где увидел за рулем водителя в состоянии сильного алкогольного опьянения – именно этот водитель в разговоре с патрульными пытался выдать себя за пассажира. Каких-либо других людей, кроме водителя в салоне «Ford Cougar» не было. Слова свидетеля подтвердил его друг – водитель «Skoda», который ехал за ним и также стал очевидцем случившегося.

Суд исследовал материалы дела, объяснения свидетелей, видеозапись с нагрудной камеры полицейского и признал водителя «Ford» виновным в нарушении по части 1 статьи 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Отказ лица, управляющего транспортным средством от прохождения… освидетельствования на состояние алкогольного опьянения»). Ответственность по этой статье наступает не только за вождение в состоянии опьянения, а и за отказ водителя от прохождения теста на алкоголь и наркотики.

Напомним, что ранее в Николаеве пьяный водитель «ВАЗа» чуть не въехал в разрытую яму на Пограничной.