В Южноукраинске полиция завела дело на депутата горсовета, который отобрал у журналистки диктофон

Депутат Южноукраинского городского совета Анатолий Толкач на заседании депутатской комиссии отобрал у журналистки газеты «Энергетик» Галины Назаровой диктофон.

Об этом журналистка сообщила «Институту массовой информации».

Инцидент произошел 3 сентября на заседании постоянной депутатской комиссии горсовета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. По словам журналистки, на заседании комиссии она сидела позади депутата Анатолия Толкача и для своего удобства, чтобы фиксировать заседание комиссии, положила диктофон неподалеку от себя – на стол возле депутата. Однако через некоторое время Анатолий Толкач заявил, что он не давал разрешения его записывать, а потом вообще положил диктофон в карман. Просьбу отдать технику он проигнорировал.

- Я сидела позади депутата Толкача и положила диктофон недалеко от себя, чтобы мне было удобно. Минут 15 он там лежал. Затем он говорит: «Что это за диктофон?». Я говорю, что это мой диктофон. «Уберите его, я не позволяю меня записывать». Я говорю: «Мне не нужно ваше разрешение». И в регламенте городского совета указано, что это все проводится открыто и гласно, и в соответствии со всеми другими законами. «Я не хочу, чтобы меня без моего разрешения писали, чтобы у меня под носом был диктофон» - и положил его в карман. Я попросила отдать его, попросила переложить его, чтобы он, может, подальше лежал, чтобы не мешал. Он отказался. Все в один голос, и чиновники, и депутаты говорили, чтобы он отдал диктофон. Но он отказался, - рассказала Галина Назарова.

Кроме того, депутат также бросил на пол телефон журналистки, который она положила, чтобы дальше фиксировать происходящее на заседании комиссии.

- Я включила диктофон на мобильном телефоне. Положила его на стол. Он этот телефон взял и швырнул на пол. Нам он кричал, что «ваше место в углу, становитесь в угол и оттуда пишите». Такого еще не было в городском совете, - отметила Галина Назарова.

В результате заседание комиссии было приостановлено, а журналистка была вынуждена вызвать полицию. Отмечается, что диктофон служебный – собственность Южно-Украинской АЭС.

Журналистка сообщила, что диктофон ей вернули в полиции, а с депутатом после инцидента она не общалась.

Сейчас следственный отдел Южноукраинского отдела полиции начал досудебное расследование в уголовном производстве по части 1 статьи 171 Уголовного кодекса Украины («Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов»).

Напомним, что мэр Южноукраинска просит Верховную Раду назначить досрочные выборы в горсовет, который с 2018 года «исчерпал возможность реагировать на потребности громады Южноукраинска».