Осужденный за убийство гадалки одессит сбежал с неохраняемой части Вознесенской колонии – участка соцреабилитации

Разыскиваемый за побег с территории Вознесенской исправительной колонии Владимир Касап сбежал из участка социальной реабилитации, которая не охраняется учреждением.

Об этом сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Украины.

Ранее сообщалось, что Владимир Касап сбежал из колонии вечером 22 сентября. Полиция и управление по вопросам исполнения наказаний продолжают его поиски и просят сообщать граждан информацию о его возможном местонахождении.

В ведомстве же акцентировали, что сбежал осужденный именно с участка социальной реабилитации, который функционирует при учреждении, но находится вне охраняемых границ колонии.

«Согласно уголовно-исполнительному кодексу Украины в участке социальной реабилитации содержатся впервые осужденные к лишению свободы за преступления, совершенные по неосторожности, преступления небольшой и средней тяжести, а также осужденные, переведенные из участка ресоциализации. В колониях минимального и среднего уровня безопасности осужденные, становятся на путь исправления переводятся в участок социальной реабилитации», – говорится в сообщении.

Напомним, что осужденный Касап получил тюремный срок за убийство гадалки, которое он совершил в начале июня 2016 года. В суде он пояснил, что когда женщина гадала ему на картах, то начала говорить неприятные вещи о его семье и детях. Это его очень разозлило. Когда гадалка по окончанию сеанса ушла в другую комнату, то он направился следом за ней, обхватил рукой ее горло и начал душить. В какой-то момент они оба упали, и он услышал хруст.

Убедившись, что женщина умерла, примерно через полчаса он обмотал ее тело леской и завернул в ковер. Потом он погрузил труп на тачку и вывез в подсобное помещение.