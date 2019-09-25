В Турции неизвестный подорвал полицейский автобус с отрядом спецназа, есть пострадавшие

Утром в среду, 25 сентября, на юге Турции прогремел взрыв, пострадали пять человек.

Об этом сообщает Нaberler.

Взрывное устройство было установлено у дороги в городе Юрегир провинции Адана. Оно сработало, когда мимо проезжал полицейский автобус, который перевозил отряд спецназначения. Инцидент произошел около 07:20. В результате были повреждены бронеавтомобиль и окружающие машины.

Пострадал 1 полицейский и 4 гражданских лица, однако все они в удовлетворительном состоянии. На место прибыли спасатели и бригады медиков. Сейчас инцидент расследуется.

Напомним, в Афганистане во время выступления президента прогремел взрыв – погибли более 20 человек, еще десятки пострадали.