На Николаевщине рецидивиста, подозреваемого в изнасиловании школьницы, отпустили под ночной домашний арест

Суд отпустил под домашний арест в ночное время суток ранее судимого мужчину, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетней в Веселиновском районе.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из соответствующего определения Веселиновского районного суда.

Как известно, в начале июля в полицию поступило от матери пострадавшей поступило в полицию сообщение об изнасиловании ее 15-летней дочери в районе железнодорожного вокзала. После преступления полиция нашла 24-летнего подозреваемого у родственников.

Согласно материалам, преступление произошло около 22:00 возле железнодорожного моста станции «Колосовка» в пгт Токаревка. Злоумышленник несколько раз ударил несовершеннолетнюю девушку в лицо, по голове, а потом раздел и изнасиловал. Полиция квалифицировала преступление по части 1 статьи 125 («Умышленное легкое телесное повреждение») и части 3 статьи 152 («Изнасилование»).

Стоит отметить, что в 2014 году этого подозреваемого в изнасиловании осудили за статьями кража и повреждение путей сообщения и транспортных средств, за что дали два года условно. В 2015 году его осудили снова за кражу, а также за незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров и приговорили к трем годам условно. В 2016 году за очередную кражу его уже приговорили к четырем годам тюрьмы, а летом 2017 года он уже освободился условно-досрочно.

О применении меры пресечения в виде домашнего ареста для подозреваемого просил прокурор Дмитрий Морозов. При этом он сам при ходатайстве об избрании такой меры пресечения перечислил риски того, что подозреваемый может повлиять на несовершеннолетнюю потерпевшую, с которой живет в одном поселке. Также он подчеркнул, что он ранее совершал ряд преступлений и не стал на путь исправления. Еще прокурор отметил, что подозреваемый нигде не работает, соответственно не имеет дохода, и ничего с этим не делает.

Сам подозреваемый и его адвокат просили применить меру пресечения в виде домашнего ареста в определенное время суток. Они аргументировали это наличием у подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней двух малолетних детей, один из которых находится в больнице, поэтому нуждается в уходе со стороны отца.

В итоге судья Андрей Тустановский постановил применить к подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста, который заключается в запрете покидать жилье с 20:00 до 07:00. Кроме того на него возложили ряд обязательств: прибывать к следователю и суду по первому требованию; не покидать место жительства; уведомлять следователя и суд об изменении своего места жительства; воздерживаться от общения с потерпевшей в уголовном производстве; носить электронное средство контроля.

Напомним, как в Румынии 57-летний автомеханик изнасиловал и расчленил девочку-подростка.