ГБР завела дело на чиновников порта Южный, которые покупали технику в аварийном состоянии

Для государственного предприятия «Морской торговый порт Южный» покупали некачественное оборудование по завышенным ценам.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

К схеме причастны сотрудники госпредприятия и должностные лица Министерства инфраструктуры.

«В 2018 году руководство госпредприятия заключило договор на поставку двух тепловозов по цене 26 млн гривен и перечислило поставщику аванс в размере 50% суммы. По заключению экспертов, реальная их стоимость составляет почти 3 миллиона гривен. Кроме того, перед поставкой в Украину упомянутые тепловозы были списаны с баланса железной дороги одной из стран СНГ в связи с неудовлетворительным техническим состоянием», — говорится в сообщении.