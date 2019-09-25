ГБР завела дело на чиновников порта Южный, которые покупали технику в аварийном состоянии

Для государственного предприятия «Морской торговый порт Южный» покупали некачественное оборудование по завышенным ценам.
Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.
К схеме причастны сотрудники госпредприятия и должностные лица Министерства инфраструктуры.
«В 2018 году руководство госпредприятия заключило договор на поставку двух тепловозов по цене 26 млн гривен и перечислило поставщику аванс в размере 50% суммы. По заключению экспертов, реальная их стоимость составляет почти 3 миллиона гривен. Кроме того, перед поставкой в Украину упомянутые тепловозы были списаны с баланса железной дороги одной из стран СНГ в связи с неудовлетворительным техническим состоянием», — говорится в сообщении.
Продукция не соответствует техническим требованиям. Некоторые единицы приобретенного товара находятся в аварийном состоянии.
Правоохранители провели обыски в Киеве и Одессе — в офисных помещениях порта и по адресам проживания фигурантов уголовного производства. Следователи изъяли документацию, подтверждающую противоправные действия.
Уголовное дело открыли по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины).
Напомним, ранее контрразведка СБУ разоблачила миллионные хищения на Харьковском государственном авиапредприятии.