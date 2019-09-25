ГБР завела дело на чиновников порта Южный, которые покупали технику в аварийном состоянии

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Для государственного предприятия «Морской торговый порт Южный» покупали некачественное оборудование по завышенным ценам.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

К схеме причастны сотрудники госпредприятия и должностные лица Министерства инфраструктуры.

«В 2018 году руководство госпредприятия заключило договор на поставку двух тепловозов по цене 26 млн гривен и перечислило поставщику аванс в размере 50% суммы. По заключению экспертов, реальная их стоимость составляет почти 3 миллиона гривен. Кроме того, перед поставкой в Украину упомянутые тепловозы были списаны с баланса железной дороги одной из стран СНГ в связи с неудовлетворительным техническим состоянием», — говорится в сообщении.

Продукция не соответствует техническим требованиям. Некоторые единицы приобретенного товара находятся в аварийном состоянии.

Правоохранители провели обыски в Киеве и Одессе — в офисных помещениях порта и по адресам проживания фигурантов уголовного производства. Следователи изъяли документацию, подтверждающую противоправные действия.

Уголовное дело открыли по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины).

Напомним, ранее контрразведка СБУ разоблачила миллионные хищения на Харьковском государственном авиапредприятии.

Роман Свиридов

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