Во Франции начался суд над компанией, чей препарат для похудения мог привести к 2 тысячам смертей

Во Франции начался суд, который должен решить, привели ли таблетки от диабета, предназначенные для похудения, к смерти 2 тысяч человек.

Об этом сообщает «ВВС-Украина».

Производителя препаратов – компанию Servier – обвиняют во введении в заблуждение потребителей из-за убийственных побочных эффектов препарата, который впоследствии использовали для лечения диабетиков с лишним весом. Считается, что это один из крупнейших скандалов в области здравоохранения во Франции. Фармацевтическая компания предстала перед судом по обвинению в совершении убийства и введении в заблуждение.

Компания Servier опровергает обвинения, подчеркивая, что не лгала о побочных эффектах. Французские эксперты в области здравоохранения считают, что препарат, известный как Mediator («Посредник»), мог убить примерно от 500 до 2 тысяч человек до того, как его отозвали из продажи в 2009 году.

Истцы судятся и с французским государственным регулятором оборота лекарств, который обвиняют в невыполнении функции предотвращения смерти и травматизма. В процессе будут участвовать более 2600 истцов и 21 ответчик, и, как ожидается, продлится он в течение шести месяцев. Суд также установит, почему препарат, который использовали с 1976 года, было разрешено продавать так долго, несмотря на различные предупреждения.

Юристы, представляющие истцов, утверждают, что производитель лекарств намеренно вводил в заблуждение пациентов в течение десятилетий, а способствовали этому снисходительные чиновники. Servier обвинили в том, что компания получила прибыль от продажи этих лекарств минимум на 1 миллиард евро.

Врач-пульмонолог Ирен Фрашон первой подняла вопрос о побочных эффектах препарата. Исследование Фрашон базировалось на медицинских записях со всей Франции и пришло к выводу, что среди потребителей Mediator существовала четкая тенденция возникновения проблем с сердечным клапаном. Это стало поводом еще для нескольких исследований, которые, в конце концов, привели к запрету препарата.

Компания Servier отметила, что есть только три зафиксированных случая, когда смерть может быть четко связана с использованием Mediator. Компания Servier объявила, что продолжит выплачивать компенсации жертвам. Она заплатила уже почти 132 миллиона евро пациентам.

Несколько европейских стран, такие как Испания и Италия, запретили употребление препарата в начале 2000-х. Mediator впервые был разработан в 1976 году как препарат для снижения уровня жира в крови. Позже его прописали диабетикам, чтобы помочь им похудеть. Но после того как получили признание его свойства, которые подавляют аппетит, семейные врачи начали предлагать Mediator для общего лечения. Каждому, кто занимался похудением, можно было предложить использовать этот препарат – даже если юридически это было разрешено только диабетикам.

На момент изъятия с рынка, считается, что около пяти миллионов человек стали потребителями Mediator, и он оказался среди 50 наиболее прописанных препаратов во Франции.

Напомним, что ранее американского производителя гербицидов обязали выплатить $80 миллионов мужчине с онкологией.