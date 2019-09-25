На Кировоградщине СБУ задержала распорядителей аукциона за вымогательство 100 тысяч гривен

Распорядители аукциона по продаже коммунальной недвижимости требовали от местного предпринимателя сто тысяч гривен за обеспечение победы в конкурсе на приобретение имущественного комплекса в одном из районных центров Кировоградской области.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

В случае отказа делки угрожали сорвать аукцион в интересах других участников.

По условиям сделки коммерсант обязывался восстановить котельные, производственную базу и несколько зданий коммунальной собственности. Для ее проведения злоумышленники гарантировали уменьшение на аукционе цены коммунального имущества с 4,2 миллиона гривен до 630 тысяч.

Подозреваемые были задержаны сразу после получения всей суммы взятки за «обеспечение» результата аукциона. Одним из задержанных оказался частный адвокат.

В настоящее время в рамках открытого уголовного производства решается вопрос об уведомлении задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368-4 (принятие предложения, обещание или получение аудитором, нотариусом, экспертом, оценщиком, третейским судьей или другим лицом, осуществляющим профессиональную деятельность, связанную с предоставлением публичных услуг) Уголовного кодекса Украины.

Операция по разоблачению и задержанию проводилась совместно со следователями полиции Кировоградской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Напомним, на Закарпатье СБУ на взятке в 700 евро задержала ревизора-инспектора ГФС.