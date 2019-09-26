Николаевскому морпеху, который на остановке в Кривом Роге бросил гранату в мужчину, дали четыре года тюрьмы

В Кривом Роге суд приговорил уроженца Николаевской области, военнослужащего 36-й отдельной бригады морской пехоты, к четырем годам лишения свободы за то, что бросил гранату в мужчину.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из соответствующего приговора Жовтневого районного суда Кривого Рога.

21 июня обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения около 23:10 находился на остановке общественного транспорта в Кривом Роге. Там у него на бытовой почте возник конфликт с неизвестным ему мужчиной.

Далее он достал боевую гранату РГД-5, которую забрал на полигоне «Широкий Лан» двумя годами ранее, и бросил в сторону своего оппонента. От взрыва мужчина получил осколочные ранение спины и пяты.

В сентябре прокурор и обвиняемый заключили соглашение о признании виновности в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 263 («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами») и частью 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины («Хулиганство»). В соглашении также стороны согласовали итоговое наказание – четыре года лишения свободы.

Судья Юрий Козлов утвердил эту сделку, признав мужчину виновным в инкриминируемых преступлениях и назначив оговоренную между гособвинителем и обвиняемым меру наказания.

Напомним, как в селе под Николаевом неизвестный бросил гранату, когда по улице шли мужчина и женщина.