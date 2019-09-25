В Николаеве полицейские обратили внимание на бывших воров и задержали – оказалось, они уходили с очередной кражи

В Николаеве 25 сентября полицейские почти сразу после кражи задержали трех человек, которые уже попадались на таких же преступлениях.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполции в Николаевской области.

Оперативники Ингульского отдела полиции днем отрабатывали территорию и обратили внимание на трех мужчин, которые быстро шли по улице, держа в руках скейт, чемодан, коробку и пакеты. Полицейские узнали в них бывших воров, которых уже задерживали за кражи.

Полицейские выяснили, что злоумышленники отверткой взломали замок проникли в кладовую, которую жители обустроили между этажами дома. Забрав самое ценное по их мнению имущество, они сбежали и собирались продать похищенное. Все трое мужчин, 30, 34 и 36 лет, в течение этого года освободились из мест лишения свободы и продолжили свой преступный промысел.

При осмотре замка в дверях криминалисты обнаружили следы взлома. А владелица имущества, которое похитили воры, узнала свои вещи и рассказала, что действительно хранила их в кладовке как такие, которыми редко пользовалась.

Сейчас установлена ​​причастность злоумышленников к совершению еще одной кражи из аналогичного помещения. Оттуда преступники похитили три велосипеда. Проверяются их причастность к совершению аналогичных преступлений на территории города.

Следователи проводят расследование уголовного производства, начатого по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины («Кража»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок ввод трех до шести лет. Вскоре при процессуальном руководстве прокуратуры будет решаться вопрос об объявлении им подозрений и избрании мер пресечения.

Напомним, как николаевский фермер стал стрелять по киевским ворам, пытавшимся пробраться в его дом.