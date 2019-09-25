Контрразведка СБУ провела спецоперацию на оккупированной территории и задержала террориста «ЛНР»

Контрразведчики СБУ провели на Луганщине специальную операцию, в результате которой вывели на контролируемую украинскими властями территорию и задержали активного участника террористической организации «ЛНР».

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Боевик был объявлен в розыск по подозрению в участии в деятельности террористической организации и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Задержанный житель Луганской области в составе террористических группировок «ЛНР» на протяжении 2014-2015 годов принимал активное участие в вооруженном противостоянии силам АТО, в частности в ожесточенных боевых действиях неподалеку Дебальцево. Впоследствии он нес боевые дежурства на блокпостах «ЛНР». По состоянию на сентябрь 2019 года он проходил военную службу в так называемом «таможенном комитете ЛНР».

Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. Задержание боевика проводилось во взаимодействии с Государственной пограничной службой Украины под процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, что ранее СБУ провела похожую операцию по задержанию важного фигуранта дела о сбитом «Боинге» - террориста Цемаха.