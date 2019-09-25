На Николаевщине пограничники задержали браконьера – ему вменяют ущерб на 160 тысяч гривен

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В Очаковском районе Николаевщины пограничники и Николаевский рыбоохранный патруль ночью 25 сентября задержали мужчину, который нарушил пограничный режим и незаконно ловил рыбу сетками.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.

Мужчина вышел в Бейкушский залив на маломерной лодке без бортовых номеров. На момент задержания нарушитель уже успел достаточно наловить рыбы различных видов (кефаль, бычок, окунь) и нанес ущерб государству на сумму почти 160 тысяч гривен. Пограничники направили сообщение в Нацполицию об уголовном правонарушении, а также привлекли мужчину к административной ответственности за нарушение пограничного режима. Рыбу, лодку и сетки изъяли представители рыбоохранного патруля.

Напомним, что ранее в Черноморке браконьеры, которые незаконно вылавливали рыбу, напали на рыбоохранный патруль.

Вадим Богданов

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