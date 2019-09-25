У жителя Николаевщины нашли плантацию элитной конопли – полиция оценила наркотики в миллион гривен

В Вознесенском районе 25 сентября полиция обнаружила, что 40-летний хозяин частного домовладения вырастил в парнике 232 куста элитной конопли. Также у него изъяли почти 3 килограмма каннабиса.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Обыск провели следователи Вознесенского отдела полиции совместно с сотрудниками Управления противодействия наркопреступности под процессуальным руководством прокуратуры. По предварительным подсчетам, общая стоимость изъятого по ценам «черного рынка» могла бы составить более миллиона гривен. Сам владелец теплицы не задержан – его местонахождение неизвестно.

«На приусадебном участке обнаружили огромный парник, оснащенный системой капельного орошения, в котором хозяин дома выращивал тщательно ухоженные кусты конопли. Одно из подсобных помещений злоумышленник обустроил для сушки каннабиса, профессионально оборудовав его светом, оборудованием и обеспечив утепление для поддержания надлежащего температурного режима. В этом же помещении полицейские изъяли почти 3 килограмма готового к употреблению каннабиса. Наркорастения, каннабис и оборудование изъяли и в ближайшее время направят для проведения экспертизы», - сообщили в полиции.

Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по части 2 статьи 310 Уголовного кодекса Украины («Посев или выращивание снотворного мака или конопли») продолжаются следственные действия.

Напомним, что ранее в Вознесенском районе нашли еще три теплицы, где выращивали коноплю - это случилось в июле и августе.