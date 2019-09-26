В Каховке военный, разыскиваемый за дезертирство, забаррикадировался в доме и взял заложницу – его задержал спецназ полиции

В Каховке Херсонской области вечером 25 сентября вооруженный мужчина забаррикадировался в одном из жилых домов и взял в заложники женщину.

Об этом в Facebook сообщило издание Каховская Заря.

«В центре города, возле военкомата, неизвестный вооруженный человек забаррикадировался в одном из жилых зданий. По словам очевидцев была слышна стрельба. По неподтвержденной информации неизвестным может быть бывший служащий вооруженный сил, ранее проходивший службу в зоне АТО», - говорится в сообщении.

По словам соседей, он часто злоупотреблял алкоголем. Участником боевых действий в зоне АТО или ООС он не был.

Позже в полиции Херсонской области сообщили о задержании злоумышленника, угрожавшего применением оружия.

«Представители Государственного бюро расследований сообщили в полицию, что во время проведения ими следственных действий местный житель, который подозревается в совершении военного преступления, стал угрожать правоохранителям применением оружия», - говорится в сообщении.

На место происшествия срочно выехали руководство полиции области, районного отдела и бойцы КОРД и других спецподразделений.

Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Никто из граждан не пострадал.

По факту угроз работникам правоохранительного органа открытое уголовное производство.

По словам главы ОО «Участники АТО «СКИФ», задержанный около года назад заключил контракт с одной из бригад Вооруженных сил Украины, откуда и дезертировал.

Напомним, 30 мая мужчина ворвался в заведение «Космолот» в Мелитополе и взял в заложники его сотрудницу. Девушку он облил бензином и угрожал её поджечь.