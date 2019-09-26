Глава местного «Объединения добровольцев» помогал налоговикам вымогать деньги у владельцев АЗС в Николаеве, – ГБР

Фото из архива Трое сотрудников николаевского управления фискальной службы привлекли к схеме вымогательства взяток от владельцев автозаправочных станций главу областной ячейки «Объединения добровольцев», который по просьбе налоговиков приезжал на заправки с «проверкой».

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из соответствующего постановления Заводского районного суда о наложении ареста на изъятые вещественные доказательства во время обыска в Главном управлении Государственной фискальной службы в Николаевской области.

Как известно, обыск был проведен 9 сентября в оперативном управлении и следственном отделе налоговой милиции проводился в рамках уголовного производства в отношении капитана налоговой милиции ГФС, которого подозревают в вымогательстве взятки от владельца АЗС. Материалы производства против бизнесмена являются вещественным доказательством уже в деле против налоговика. Отметим, что оперативника задержали 24 июня за то, что он требовал и получал от представителя местной сети автозаправок шесть тысяч гривен ежемесячно за отсутствие искусственных проблем в коммерческой деятельности.

Позже в ГУ ГФС в Николаевской области опровергли информацию о том, что обыск был проведен в рамках дела о взятке, и заверили, что должным образом содействуют следствию. Также в ведомстве добавили, что не препятствовали проведению следственных действий сотрудниками Госбюро расследований и УСБУ. Отметим, что на данный момент Государственная фискальная службы находится в состоянии ликвидации, поскольку с 29 августа текущего года Государственная налоговая служба Украины в Николаевской области официально приступила к выполнению всех функций и полномочий.

Как следует из постановления суда, изначально было открыто производство в отношении оперативника ГФС по факту получения ним неправомерной выгоды от владельца автозаправочной станции за непривлечение к ответственности. В ходе расследования этого дела был установлен еще и факт служебного подлога начальником отдела борьбы с незаконным оборотом подакцизных товаров, которого подозревают, в том, что по предварительному сговору с тем же оперуполномоченным и еще одним сотрудником ведомства организовал схему систематического получения неправомерной выгоды от предпринимателей, которые занимались продажей горюче-смазочных материалов - он вносил в ЕРДР сведения на основании подделанных официальных заявлений. К данной схеме была также привлечена николаевская ячейка общественной организации «Объединение добровольцев».

Таким образом по указке начальника отдела оперативник по предварительному сговору с главой этой общественной организации составили заведомо неправдивый документ - заявление о совершении уголовного преступления одной из автозаправочных станций, которая якобы занимается производством фальсифицированного дизельного топлива низкого качества с целью дальнейшей реализации на АЗС. Этот документ в дальнейшем был передан начальнику отдела ГФС, который и передал его в канцелярию для регистрации, после чего следователи фискальной службы и внесли сведения в ЕРДР на основании этого поддельного заявления.

Во время допроса главы Николаевской ячейки ОО «Объединение добровольцев», который проходит по делу о взятке в качестве свидетеля, стало известно, что он длительное время сотрудничает с несколькими сотрудниками налоговой – они ему звонят с просьбой приехать на определенную АЗС с проверкой выдачи фискальных чеков, далее он делает вызов в дежурную часть ведомства, а потом уведомляет непосредственно двоих сотрудников налоговой. Последние, в свою очередь, приезжают на заправку для привлечения владельцев и директоров АЗС к ответственности. По данным следствия, они искусственно создавали правовые основания для выездов на станции с целью получить рычаги влияния на владельцев АЗС с помощью различных проверок, чтобы в дальнейшем побудить их к даче взятки.

Отметим, что на сайте данного ОО указано, что руководителем николаевской ячейки «Объединения добровольцев» является Алексей Панченко.

Напомним, как 17 апреля этого года у здания Николаевской ОГА состоялся митинг, участники которого выступали с плакатами с критикой в адрес Президента Петра Порошенко. Один из митингующих сообщил, что за участие в акции им обещали по 150 гривен, однако кто обещал, ответить не смог.

Тогда, по информации «Преступности.НЕТ», заявку на проведение акции возле ОГА подал руководитель Николаевской областной ячейки общественной организации «Объединение добровольцев» Алексей Панченко. Сам организатор митинга позже опроверг, что они раздавали деньги участникам акции, и заявил, что денег у них нет и митинговали они за идею.