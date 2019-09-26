В Одессе мужчина взял в заложники свою сожительницу и ее беременную подругу – он угрожал убить их, если ему не дадут выкуп

В Одессе мужчина угрожал убить свою сожительницу и ее беременную подругу, требуя за них выкуп.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Одесской области.

В полицию обратился житель Суворовского района и сообщил, что его знакомый в состоянии опьянения силой удерживает в квартире его беременную жену и свою сожительницу. Он отметил, что злоумышленник угрожает им физической расправой и требует за освобождение деньги. Где именно находится правонарушитель и его пленницы, мужчина не знал.

Чтобы выманить злоумышленника из квартиры, заявитель, по совету полицейских, договорился передать деньги на улице. На встречу с подозреваемым человек пришел в сопровождении полицейских. Правонарушителя задержали и доставили в территориальный отдел полиции.

Как выяснилось, участницы этой истории – давние подруги, а подозреваемый – сожитель одной из них. Накануне вечером он позвонил приятельнице своей женщины и пригрозил, что расправится с сожительницей, если подруга не привезет три тысячи долларов. Зная, что знакомая часто страдала от насилия со стороны мужа, молодая женщина бросилась урегулировать конфликт. Однако на этот раз слова не помогли.

Только потерпевшая переступила порог чужой квартиры, как сама оказалась в ловушке. Закрыв дверь, злоумышленник потребовал деньги, угрожая расправой и своей сожительнице и ее беременной подруге, и даже нерожденному ребенку. Серьезность своих намерений человек подкреплял размахиванием перед женщинами телескопической палкой и ножом. А когда выяснилось, что денег нет, приказал знакомой позвонить своему мужу.

Сейчас подозреваемый задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Действия мужчины квалифицированы по части 2 статьи 146 и части 2 статьи 189 Уголовного кодекса. За незаконное лишение свободы и вымогательство ему грозит до семи лет заключения. Следствие продолжается.

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