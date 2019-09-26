В Николаеве немец пять раз ударил ножом в спину свою девушку – для преступления он нацепил бороду и парик

Ночью в среду, 25 сентября, в Николаеве полицейские оперативно задержали 51-летнего гражданина Германии, который нанес ножевые ранения своей девушке и пытался скрыться.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Событие произошло около 22:00. В полицию поступило сообщение о том, что в помещении магазина в Заводском районе Николаева неизвестный мужчина нанес ножевые ранения женщине.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.

В крайне тяжелом состоянии пострадавшая была госпитализирована в реанимационное отделение больницы. Медики диагностировали у 30-летней женщины пять проникающих колото-резаных ранений в спину.

Очевидцами события стали пять человек, которые в этот момент находились рядом с магазином и видели, как со двора многоэтажки с криками за помощью выбежала пострадала, которую догонял злоумышленник.

Пытаясь спастись от преследования, женщина забежала в помещение магазина. Вслед за ней туда проследовал и нападающий. Схватив пострадавшую, мужчина нанес ей несколько ударов ножом в спину, после чего выбежал из помещения и побежал в направлении улицы Пушкинской.

Немедленно сообщив о преступлении в полицию, граждане начали его догонять. Но, как выяснилось, неподалеку от места преступления его ожидал автомобиль такси.

Свидетели дали описание внешности и во что был одет преступник. Одной из особых примет, на которую указали граждане, было то, что разыскиваемый носит темную бороду. Впоследствии выяснилось, что борода была искусственной, которую он, готовясь к преступлению, приобрел и использовал как средство маскировки.

О происшествии были оповещены все наряды полиции города, которые, получив ориентировку с приметами преступника и автомобиля, немедленно приняли меры по его розыску и преследования.

В результате слаженных действий правоохранителей, в течение шести минут разыскиваемое транспортное средство оперативно установили и заблокировали экипажи патрульной полиции уже на выезде из Николаева вблизи городского аэропорта. Патрульные передали преступника в отделение полиции, где в дальнейшем он был задержан следователями в порядке статьи 208 Уголовного Процессуального Кодекса Украины, о чем полицейские сообщили в посольство.

Правоохранители изъяли куртку задержанного со следами крови, бороду и другие вещественные доказательства, которые фигурант во время движения выбрасывал из окна автомобиля.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления. Его действия квалифицируются как покушение на умышленное убийство (часть 2 статьи 15 части 1 статьи 115 Уголовного Кодекса Украины).

Напомним, что ранее жительнице Николаевщины даль семь лет тюрьмы за то, что порезала ножом спящую женщину, которую застала в квартире сожителя.