В России священника обвинили в развратных действиях по отношению к семи приемным детям – всего у него их 70

В российском Оренбурге по подозрению в изнасиловании, развратных действиях и невыполнении родительских обязанностей арестовали настоятеля Свято-Троицкой обители Николая Стремского.

Об этом сообщает Радио Свобода.

По данным российских СМИ, Стремского задержали в начале недели. Местные издания сообщают, что потерпевшими по делу проходят семь несовершеннолетних. Всего на воспитании в семье священника находятся 70 приемных детей.

Также арестованы совершеннолетняя дочь Стремского и его зять. Против них расследуют дело о незаконном лишении свободы, ее подробности СМИ не приводят.

В 2015 году на Николая Стремского завели дело о пребывании в нетрезвом виде за рулем автомобиля, однако впоследствии его закрыли.

Ранее «Общественное телевидение России» выпускало сюжет о жизни настоятеля обители, в котором, в частности, рассказывалось о его коллекции элитных и ретро-автомобилей, а также о конюшни и винный погреб.

Семья Стремского, который начал брать на воспитание приемных детей с начала 90-х годов, считается одной из крупнейших в России.

Ранее сообщалось, что в России экс-директора Свято-Иннокетьевской православной гимназии иеромонаха Мелетия (Андрей Ткаченко) обвинили в совершении 87 случаев сексуального насилия над мальчиками.

Напомним, что Баштанский районный суд отпустил под испытательный срок в три года 53-летнего осужденного священнослужителя за развращение двух девочек. Девочкам на момент преступления – в 2015 году – было 13 и 15 лет.

Позже николаевский апелляционный суд направил на новое рассмотрение уголовное производство относительно пастора, которого признали виновным в совращении малолетних девочек и отпустили под испытательный срок. Был опубликован приговор пастору из Баштанки, осужденному за развращение школьниц.