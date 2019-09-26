В Киеве возле пешеходных переходов установили фигурки детей – одну из них украли в первые же сутки

В Киеве на одной из улиц на Дорогожичах неизвестные украли манекен ребенка, который был установлен для привлечения внимания водителей к пешеходному переходу.

Об этом сообщил Дмитрий Фурдак на своей странице в Facebook.

По его словам, было установлено несколько фигурок. Одну из них украли спустя сутки.

«У меня на районе возле пешеходных переходов поставили детские фигурки, чтобы водители инстинктивно притормаживали. Сколько вы думаете простоял манекен? Сутки! Карл, сутки! На фото четко видно — даже цемент не высох!» — написал он.

Ранее сообщалось, что в николаевском трамвае задержали мужчину, который вез секцию украденного в школе забора.