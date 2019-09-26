В США опубликовали жалобу разведки на разговор Трампа с Зеленским

В США опубликовали жалобу сотрудника разведки на разговор между американским лидером Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В рассекреченной жалобе говорится, что личный адвокат Трампа Руди Джулиани «является центральной фигурой в этой работе».

Информатор заявил, что чиновники Белого дома были «глубоко обеспокоены» телефонным разговором Дональда Трампа 25 июля с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В жалобе отмечается, что адвокаты Белого дома «уже обсуждали» вопрос о том, «как относиться к звонку, так как, по словам чиновников, они стали свидетелями того, как президент злоупотребляет своим служебным положением в личных целях».

Напомним, что конгресс США начал процедуру импичмента Трампа – пока что расследуют, о чем он говорил с Зеленским.

Отметим, позже Белый дом опубликовал расшифровку разговора Зеленского с Трампом.

Ранее ряд американских СМИ сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена, а также, что президент США «около восьми раз призывал его работать» с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена.

Джо Байден, реагируя на сообщения о разговоре Трампа и Зеленского, призвал американского президента опубликовать стенограмму его разговора с украинским лидером.

В начале сентября газета The New York Times писала, что адвокат президента США Руди Джулиани встречался в Мадриде с высокопоставленным представителем президента Украины. На встрече Джулиани призывал провести расследование о том, пыталась ли Украина навредить предвыборной кампании Трампа на выборах 2016 года. Также адвокат Трамп призвал представителя Зеленского начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Ранее СМИ сообщали, что Джо Байден настаивал на увольнении генпрокурора Украины, проводившего расследование в отношении компании, в составе совета директоров которой был его сын Хантер Байден.