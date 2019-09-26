В Николаеве полиция задержала активиста, который ударил ногой женщину и подрался с мужчиной – в райотделе он продолжил себя неадекватно вести

В четверг, 26 сентября, днем ​​в полицию обратился николаевец с сообщением о том, что у заведения питания, расположенного на пересечении улиц Большой Морской и Лягина, неизвестный нанес ему телесные повреждения.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Свидетелями указанного события стали сотрудники Главного управления Нацполиции в Николаевской области. Правоохранители увидели, как мужчина ногой ударил женщину и мужчину. Чтобы прекратить противоправные действия, полицейские вмешались в схватку, разняли граждан и передали виновника конфликта сотрудникам Центрального отдела полиции.

В участке мужчина вел себя неадекватно, шумел, сопротивлялся и в знак протеста ложился на пол, отказываясь покидать помещение Центрального отдела полиции.

Сейчас по заявлению местного жителя о нанесении телесных повреждений решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по части 1 статьи 125 Уголовного Кодекса Украины.

Несмотря на психоэмоциональное состояние человека, правоохранители вызвали скорую помощь, с врачами которой человек покинул отдел полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В свою очередь, сам задержанный николаевец Алексей Перро в Facebook заявил, что его якобы избили полицейские при задержании. Он утверждает, что изначально, пока он находился в кабинете райотдела полиции, к нему не пускали медиков для оказания помощи.

Обновлено в 18:18 Позже начальник КП «Центр защиты животных» Александр Голобродский опубликовал видео, на котором активист после выхода из отдела полиции. По словам Перро, днем в дверях одного из заведений в центре города он не разминулся с одним из гостей, из-за чего он его толкнул. В свою очередь, Перро подтвердил, что ударил его в живот.

– Я боялся, что со ступенек меня сбросит, ну я его пиханул пяткой в живот – так бы и разошлись. Подскочили в форме полицейских неизвестные мне лица, не представились, оттеснили, - сказал он.

На видео он утверждает, что его якобы с применением силы полицейские доставили в райотдел полиции.

Скриншот: Инше.ТВ

Напомним, как в мае 2017 года в Николаеве во время встречи мэра Николаева с жителями города возле спортшколы «Надежда» на улице Карпенко мужчина пытался напасть на городского голову. Им оказался член общественного формирования «Бастион» Алексей Перро, который задал вопрос мэру по поводу бездомных собак. Мэр начал отвечать на вопрос, после чего завязалась полемика.