В Житомире СБУ задержала местного чиновника, который отключил от поставок газа целую улицу, требуя взятку

СБУ разоблачила главного инженера Новоград-Волынского отделения АО "Житомиргаз", который, требуя взятку от местного жителя, незаконно отключил от поставок газа целую улицу Житомира.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Чиновник требовал деньги от мужчины, который случайно повредил трубу газопровода во время проведения земельных работ на своем участке.

Несмотря на то, что наличие газовой трубы не отражалось в земельной документации на участок и никаких предупредительных знаков установлено не было, чиновник оценил закрытие данного вопроса в 12 тысяч гривен взятки.

Чтобы нагнать страх на мужчину, главный инженер на несколько дней отключил от газоснабжения всю улицу, на которой расположен участок потерпевшего и угрожал выставить официальный счет за повреждения газовой сети минимум на 40 тыс. гривен.

Правоохранители задержали чиновника на рабочем месте при получении всей суммы взятки. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса продолжаются следственные действия.

Напомним, на Кировоградщине СБУ задержала распорядителей аукциона за вымогательство 100 тысяч гривен