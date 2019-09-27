Полиция нашла посевы конопли и каннабис у еще трех жителей Вознесенского района

Полиция продолжила обыски в Вознесенском районе, в этот раз нашли коноплю и каннабис у трех местных жителей.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В рамках расследования уголовных производств следователи Заводского отдела полиции совместно с оперативниками Управления противодействия наркопреступности под процессуальным руководством прокуратуры провели санкционированные обыски в двух домовладениях в Вознесенске.

На приусадебном участке 46-летнего мужчины нашли парник, в котором он вырастил и тщательно ухаживал, оснастив системой капельного орошения, за 43 кустами конопли. В одной из комнат частного домовладения обнаружили уже готовое к употреблению наркотическое вещество в высушенном и измельченном состоянии, а также высушенный 31 стебель наркорастений в подсобном помещении.

Кроме того, на огороде другого, 34-летнего местного жителя полицейские в ходе обыска обнаружили и изъяли 24 куста элитной конопли, высота которых достигала трех метров.

В третьем случае, в Вознесенский отдел полиции поступила информация, что местный житель выращивает коноплю. Получив разрешение суда, полицейские провели санкционированный обыск в домовладении. На приусадебном участке 32-летнего мужчины обнаружили 35 кустов конопли, а на чердаке – около трех килограммов высушенного каннабиса. По словам ранее судимого мужчины, наркотики он выращивал и изготовлял для собственного употребления.

Напомним, что у другого жителя Вознесенского района ранее нашли плантацию элитной конопли.