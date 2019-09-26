В Броварах полицейский на «евробляхе» врезался в остановку – погиб один человек, двое пострадали

В Броварах полицейский на автомобиле на еврономерах врезался в остановку, погиб один человек, еще двое пострадали.

Об этом сообщили в соцсетях.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, глава ведомства Игорь Клименко из-за этого ДТП отстранил все руководство управления полиции охраны в Киевской области, чей подчиненный стал виновником аварии.

- Два часа назад в городе Бровары по улице Киевской случилось ДТП, в результате которого погиб один человек и еще два травмированы. За рулем автомобиля находился сотрудник управления полиции охраны Киевской области. Мною принято решение отстранить весь руководящий состав управления полиции охраны в области от выполнения служебных обязанностей и назначить служебное расследование. В ближайшие дни общественность будет уведомлена о жестких мерах реагирования, - отметил Клименко, который побывал на месте происшествия.

«Левый берег» пишет, что сержант полиции не справился с управлением автомобилем иностранной регистрации «Оpel» и въехал в остановку общественного транспорта.

Напомним, что ранее суд досрочно выпустил из тюрьмы экс-офицера полиции из Николаева Агаджанова, которого приговорили к 7 годам за гибель четырех людей в ДТП.