У бывшего мэра китайского мегаполиса во время обысков нашли 13,5 тонн золота в подвале

Бывший мэр китайского города Гуанчжоу прятал в подвале своего дома 13,5 тонн золота.

Об этом сообщает «Корреспондент» со ссылкой на местные СМИ.

Местные полицейские во время обыска в доме 57-летнего Чжан Ци обнаружили тайный подвал, забитый слитками золота. Чжан Ци ранее был мэром города Гуанчжоу, а также секретарем Коммунистической партии.

Кроме того, по неофициальным данным, у экс-чиновника были найдены наличные деньги суммой примерно 268 миллиардов юаней.

Комитет по борьбе с коррупцией в Китае также обнаружил роскошную недвижимость Чжан Ци. Ее площадь составляет несколько тысяч квадратных метров. Каким образом мужчина мог долгое время скрывать от правоохранителей собственность, неизвестно.

Напомним, что во время обысков у бывшего главы Николаевской ОГА Николая Романчука в подвале его дома нашли чемоданы с сотнями тысяч долларов, золотые украшения и антиквариат.



Справка:

Гуанчжоу – столица провинции Гуандун, политический, экономический, научно-технический, образовательный, культурный и транспортный центр всего южного Китая. Гуанчжоу с населением свыше 14 миллионов человек является третьим по величине городом Китая.