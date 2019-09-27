Возле николаевской «Зори» водитель автомобиля ночью насмерть сбил женщину и сбежал с места ДТП

В Николаеве ночью 27 сентября водитель автомобиля сбил насмерть женщину на проспекте Богоявленском возле госпредприятия «Зоря»-«Машпроект» и скрылся с места ДТП.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в управлении патрульной полиции в Николаевской области.

Женщина на вид 40-50 лет от полученных травм погибла на месте дорожно-транспортного происшествия. Водитель-нарушитель сбежал с места аварии, но там остались разбитые детали от автомобиля, что сужает круг поиска виновника.

На месте работали сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативная группа, которая выясняла подробные обстоятельства случившегося.

Напомним, как в Киеве водитель насмерть сбил девушку и протащил её на капоте несколько сотен метров.