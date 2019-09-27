«Родила, ударила по голове и закопала»: ГБР сообщило о подозрении в убийстве младенца двум сотрудницам погранслужбы

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове, сообщили о подозрении в убийстве новорожденного ребенка двум женщинам, которые служат в Львовском пограничном отряде Западного территориального управления Государственной пограничной службы Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Досудебным расследованием установлено, что 29 июля 2019 г. военнослужащая Государственной пограничной службы Украины во время родов во дворе собственного дома родила ребенка. Женщина умышленно не перевязала пуповину собственного ребенка и ударила новорожденную девочку по голове - как следствие, ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму. В свою очередь, родная сестра роженицы, которая также работает в Госпогранслужбе, поместила еще живого травмированного ребенка в полиэтиленовый пакет и закопала вблизи места проживания семьи.

Сейчас двум женщинам сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства малолетнего ребенка, совершенного по предварительному сговору группой лиц (П. 2, 12 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины).

Лычаковским районным судом города Львова подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляется военной прокуратурой Луцкого гарнизона Западного региона Украины.

Санкция статьи: в случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

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