В Николаеве отдали под суд полицейского и племянника экс-советника главы МВД за кражу коллекции ножей и вымогательство взятки

В суд направили обвинительный акт относительно оперуполномоченного отдела противодействия наркопреступности Главного управления Нацполиции в Одесской области, подозреваемого в грабеже, ношении холодного оружия и вымогательстве взятки.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Как известно, следователи Николаевского терруправления ГБР задержали оперативника при передаче 500 долларов взятки 30 января.

В ходе досудебного расследования установлено, что оперуполномоченный должен был провести обыск в доме потерпевшего. Прибыв туда до официального начала следственных действий, он похитил из сейфа потерпевшего коллекцию из девяти охотничьих ножей, в том числе кортик ВМС СССР образца 1945 года.

После окончания обыска, оперуполномоченный требовал и получил от потерпевшего 500 долларов США, угрожая привлечением его к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств.

Его действия квалифицировали сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: часть 1 статьи 186 («Грабеж»), части 2 статьи 263 («Ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения»); часть 5 статьи 27, часть 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины («Пособничество в вымогательстве и получении неправомерной выгоды должностным лицом за совершение или несовершение такой должностным лицом действий в интересах того, кто предоставляет такую ​​выгоду»).

В случае доказательства вины, оперуполномоченному полиции грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Собеседник «Преступности.НЕТ» в правоохранительных органах отметил, что обвиняемый является племянником генерала полиции третьего ранга Анатолия Бахчиванжи. С 2014 года Бахчиванжи был советником министра внутренних дел. В ноябре 2016 года он занял должность начальника Главного управления Нацполиции в АР Крым и Севастополе, но в начале 2019 года уволился.

Напомним, как полицейский вымогал 60 тысяч гривен у киевлянки, которую остановили на улице с наркотиками.