В Нигерии полиция освободила из школы почти 300 детей, часть их них была закована в цепи

Нигерийская полиция освободила более 300 человек из здания в северном городе Кадуна. Согласно сообщениям представителей местной полиции, большинством освобожденных были дети.

Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на «Reuters».

У многих из ребят на лодыжках были металлические цепи. В здании размещалась исламская школа. Во время обыска было арестовано семь человек, среди них были и учителя этой школы. В настоящее время правительство предоставило освобожденным детям и взрослым медосмотр и еду.

- Мы выяснили, что двоих детей привезли в школу из Буркина-Фасо, в то время как большинство из них были привезены их родителями из большинства северных штатов Нигерии добровольно, - добавил представитель полиции Кадуны Якубу Сабо.

Исламские школы, известные как Маджирис, распространены на преимущественно мусульманском севере Нигерии – страны, которая примерно поровну разделена между последователями христианства и ислама.

Отметим, что согласно исследованию ООН, Нигерии грозит самый масштабный гуманитарный кризис во всей Африке. Около 400 тысяч детей в Нигерии голодают. У многих жителей страны нет доступа к чистой питьевой воде, продовольствию, медицинским услугам, образованию.

Напомним, что ранее в Нигерии вооруженная группировка устроила бойню.