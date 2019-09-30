«Могу точно сказать, что идет слив», – новый начальник УСБУ обещает массовую кадровую чистку

Виталий Герсак Новый начальник управления СБУ в Николаевской области Виталий Герсак планирует провести массовую чистку среди подчиненных из-за провалов в работе и возможной коррупции.

Об этом он заявил в комментарии «Преступности.НЕТ».

– Кадровые чистки будут в ближайшее время. Потому что есть определенный процесс. У нас же не увольняют людей, а выводят в распоряжение. Вывести в распоряжение занимает приблизительно две-три недели времени. На этой неделе я только начал принимать решение. Думаю, недели две-три и вы все увидите, – сказал начальник УСБУ.

– Много людей уйдут в распоряжения, относительно некоторых людей произойдет ротация из одного подразделения в другое, некоторых, скажем так, придется уволить, кто в распоряжении. Но пока я наказываю только «доганами». Есть и выговоры и строгие выговоры. Потому что я провожу заслушивания всех подразделений, направлений, – пояснил он.

При этом он еще не может сказать, есть ли перспективы уголовных производств в отношении некоторых сотрудников УСБУ.

– На данный момент я не могу сказать, потому что за неделю работы я не мог сделать такие выводы. Но учитывая то, как ведется оперативная работа, то могу точно сказать, что идет слив в оперативных подразделениях. И этих людей я устанавливаю, я понимаю, кто они такие. Думаю, что выводы будут неизбежны. Выводы будут жесткие, потому что стоят очень серьезные задачи. Я не могу просто доверять или работать с теми людьми, которые не могут потянуть свое направление работы или не хотят, или боятся, или сидят у кого-то на зарплате, – сказал Виталий Герсак.

– А есть такие случаи, что сидят у кого-то на зарплате? – уточнил корреспондент.

– Я говорю: «возможно». На данный момент я этого не могу сказать. Но уже предполагаю. Возможно. Я не могу это утверждать, потому что это не доказано. Но то, что люди, которые несут ответственность за свои обязанности… Да, вот например, люди, которые курируют направление и входит в их обязанности борьба с бандитизмом, с наркопреступности, по линии «К». А результаты народ видит сам, – рассказал он.

При этом он посетовал, что многие сотрудники управления СБУ Николаевщины ко многим уголовным производствам вообще не проявляли интерес – они могут быть на расследовании согласно подследственности в другом правоохранительном органе, но факты из них могут составлять большой интерес для спецслужбы.

– Почему я на сегодняшний день встречаюсь со многими лично потерпевшими по многим производствам и узнаю, что со многими вообще не общались. Потому что понимали, кто мог это сделать. Я тоже шокирован. Я со многими общался людьми, к себе приглашаю и сейчас. […] Я удивился просто, общаясь с людьми, когда они говорят, что никто с ваших сотрудников с нами не общался. Понятно, что это производство в полиции находится, когда это их в компетенции. СБУ не занимается, к сожалению, в данной ситуации ни хулиганкой, ни средними телесными – этим занимается полиция. Но, тем не менее, понимая общую обстановку, это же не просто так случается. Один момент, когда это просто бытовая ситуация, когда вы с кем-то в заведении поссорились и подрались, а другой, когда человек пишет заявление на неустановленное лицо, то оказывается, что никто с сотрудников СБУ с ними не общался, – сказал Герсак.

– То есть считаете, что сотрудники СБУ должны заниматься какой-то хулиганкой? – уточнил журналист.