СБУ выявила признаки коррупции в документах по закупке «скорых» на 100 миллионов гривен, - глава Минздрава Скалецкая

Служба безопасности Украины выявила признаки коррупции в документах по закупке автомобилей скорой помощи на сумму 100 млн гривен.

Об этом в Facebook сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

«СБУ сообщило мне, что документы, которые мне предоставили на подпись, имеют признаки коррупции (растраты) на 100 млн грн. Об этом несколько недель назад я уведомила департаменты здравоохранения в областях», - написала Скалецкая.

Она еще раз объявила о грядущем аудите в Минздраве, по результатам которого «лучшие, самые эффективные работники останутся работать на государство и украинский народ, а те, кто за картинкам прячет неэффективность и бездействие, - на выход».

Также она прокомментировала кадровый скандал, который 24 сентября разразился в министерстве.

«Внутренняя ссора между одним из моих заместителей и частью коллектива не влияет на то, чтобы «скорая» доехала до пациента вовремя, были лекарства, готовились законы. Мы все работаем. Гражданам не о чем беспокоиться», - сказала Скалецкая.

Напомним, госслужащие Министерства охраны здоровья обратились с открытым письмом к премьер-министру Украины Алексею Гончаруку, в котором указали на вызывающее у них беспокойство состояние дел в министерстве после смены руководства. Также они заявили о политических репрессиях в ведомстве.