СБУ задержала банду угонщиков элитных автомобилей, которая действовала по всей стране

Служба безопасности Украины разоблачила межрегиональную преступную группу, которая специализировалась на угоне элитных автомобилей по всей территории страны.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Участники банды действовали под руководством известного «криминального авторитета». Используя специальные технические средства, злоумышленники угоняли автомобили, после чего требовали от потерпевших за возвращение машин 20−30% их рыночной стоимости.

Если же владельцы отказывались платить, машины реализовывали по запчастям.

Всего было задокументировано как минимум 17 случаев угона злоумышленниками элитных автомобилей на общую сумму около $400 тысяч. На данное время 13 членам банды уже сообщено о подозрении.

Кроме того, проверяется причастность к преступной схеме сотрудников управления Нацполиции в Киевской области, которые могли крышевать незаконный бизнес.

Напомним, на Киевщине задержали банду автоугонщиков, вымогавших выкуп за похищенные автомобили