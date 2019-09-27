СБУ на границе с Крымом задержала боевика российского наркосиндиката «Химпром»

Служба безопасности Украины задержала боевика российского наркосиндиката «Химпром», который пытался выехать в оккупированный Россией Крым через пункт пропуска «Каланчак».

Об этом говорится на сайте СБУ.

Задержанный был активным членом «силового блока» картеля, в его обязанности входило запугивание нежелательных свидетелей, в том числе путем поджога квартир и обстрелов из гранатомета.

СБУ считает, что он планировал залечь на дно в Крыму. Задержанному сообщили о подозрении по ст.255 Уголовного кодекса - создание преступной организации.

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