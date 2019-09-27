В Николаеве суд арестовал на время следствия гражданина Германии, подозреваемого в покушении на свою бывшую девушку

В Николаеве Заводский районный суд 27 сентября арестовал без права выйти под залог 51-летнего гражданина Германии, который подозревается в покушении на свою бывшую девушку.

Данную информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Напомним, что в Николаеве 25 сентября гражданин Германии пытался убить 30-летнюю местную жительницу Ирину Корсак, с которой у него были отношения. Он погнался за ней, нанес несколько ударов ножом и сбежал. Вскоре подозреваемого задержала полиция. При этом немец использовал накладную бороду и парик, чтобы скрыть свою внешность. Коллеги Ирины Корсак, которая работает инструктором по зумбе, опасались, что иностранца могут отпустить под залог и он сбежит из страны.

Но суд постановил, что гражданин Германии на время следствия пробудет два месяца под арестом. Такую меру пресечения для него просили прокуратура и следователь Следственного управления ГУНП в Николаевской области. Судья Татьяна Карташова их ходатайство удовлетворила.

Гражданина Германии подозревают в покушении на убийство (статья 15 и статья 115 Уголовного кодекса Украины), ему грозит до 15 лет лишения свободы. Меру пресечения его адвокаты могут обжаловать в апелляционном суде в течение пяти дней.

Сайт «Новости-N» сообщает, что подозреваемого зовут Лукас Оздоган. Он свою вину не признает, от дачи каких-либо показаний отказался. Адвокаты просили отпустить его под залог с ношением электронного браслета. В ходе заседания судья исследовала письменные доказательства стороны обвинения, среди которых были показания пострадавшей. Согласно показаниям Ирины, от Лукаса неоднократно поступали угрозы.