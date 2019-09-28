Полиция продолжает закрывать наркоплантации в Вознесенском районе – на этот раз изъяли 6 килограммов каннабиса

В Вознесенском районе Николаевщины, возле села Таборовка полиция обнаружила участок, на котором 43-летний местный житель вырастил 90 кустов конопли.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

«На земельном участке у жителя Таборовки полицейские обнаружили 90 растений конопли, за которыми мужчина тщательно ухаживал. В расположенных рядом зданиях полицейские изъяли сухие растения конопли, принадлежности для их обработки и пакеты с измельченным каннабисом», - сообщили в полиции.

Всего в этих помещениях нашли 6 килограммов каннабиса. Полиция начала уголовное производство по статье 310 Уголовного кодекса Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств»).

Кроме того у 36-летнего жителя Вознесенска изъяли 25 кустов конопли более трех метров высотой, которые он выращивал в собственном дворе в специально отведенном месте, и 100 граммов марихуаны. По словам обоих правонарушителей, такое количество наркорастений и каннабиса они хранили для собственного употребления.

Напомним, что у другого жителя Вознесенского района ранее нашли плантацию элитной конопли. Затем полиция нашла посевы конопли и каннабис у еще трех жителей Вознесенского района. Ранее в Вознесенском районе нашли три теплицы, где выращивали коноплю - это случилось в июле и августе.